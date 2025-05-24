Самолет с 270 освобожденными военными ВС РФ приземлился в Подмосковье

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что после прошедшего обмена между Россией и Украиной 34 жителя Курской области по-прежнему находятся в Сумах, где их удерживают Вооруженные силы Украины. Омбудсмен подчеркнула, что Москва будет и дальше делать все возможное для возвращения каждого гражданина домой.