Самолет с 270 освобожденными военными ВС РФ приземлился в Подмосковье

В Московской области приземлился самолет с 270 освобожденными из украинского плена российскими военнослужащими. Об этом в пятницу, 23 мая, сообщил телеканал «Звезда».
— В Москве они пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны, — передает Telegram-канал Zvezdanews.
23 мая Министерство обороны России сообщило, что в страну после обмена с украинской сторону вернулись 270 военнослужащих и 120 мирных граждан, в том числе жителей Курской области. Кроме того, ведомство опубликовало кадры с освобожденными россиянами.
Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что после прошедшего обмена между Россией и Украиной 34 жителя Курской области по-прежнему находятся в Сумах, где их удерживают Вооруженные силы Украины. Омбудсмен подчеркнула, что Москва будет и дальше делать все возможное для возвращения каждого гражданина домой.
По данным СМИ, украинская сторона передала России 70 осужденных якобы за сотрудничество с российскими властями «коллаборационистов» в рамках обмена пленными по формуле «1000 на 1000».