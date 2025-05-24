Календарь на 24 мая: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

Дата была учреждена в 1998 году для повышения осведомленности о людях, живущих с одним из самых тяжелых психических расстройств в мире. Страдающие от шизофрении обычно тяжело интегрируются в общество. Так как они погружены в свой внутренний мир, общение с окружающими им дается непросто. Таким людям нужна помощь профильных специалистов — психиатров. Среди симптомов шизофрении — спутанность сознания, бред, слуховые и зрительные галлюцинации. Но главный — нарушение мышления из-за расщепления сознания больного, раскола личности. По данным ВОЗ, около 24 млн человек в мире болеют шизофренией — это один человек из 300.