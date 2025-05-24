Народный календарь. Как нужно спать на Сидора Огуречника, 27 мая

Православные 27 мая чтут память праведного Иоанна Русского и юродивого Исидора Ростовского. В народе этот день прозвали Сидор Огуречник, или Сидор Бокогрей.
Считалось, что если на Сидора день будет ясным, то можно ожидать хороший урожай огурцов. Бокогреем этот день прозвали, потому что считалось, что 27 мая перестают дуть холодные северные ветра.
В ночь с 27 на 28 мая двум людям запрещено было спать на одной подушке. В противном случае на следующий день у них будут путаться мысли. Это правило касается, в том числе, и супругов.
Утром этого дня запрещается на полпути возвращаться домой, так как из-за этого день может пойти насмарку. Если все же пришлось вернуться, то необходимо посмотреться в зеркало, показать себе язык, а затем накричать на себя и заглянуть под половик. Это прогонит темные силы, которые там проживают.
Приметы погоды:
Если утро пасмурное и прохладное, а к вечеру погода прояснится, то посеянные в этот день огурцы не дадут хорошего урожая.
Если на Сидора прилетели ласточки, значит, весь год будет счастливым.
Именины отмечают: Марк, Александр, Макар, Иван, Леонтий, Тихон, Никита, Максим.