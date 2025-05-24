Народный календарь. Как нужно спать на Сидора Огуречника, 27 мая

Утром этого дня запрещается на полпути возвращаться домой, так как из-за этого день может пойти насмарку. Если все же пришлось вернуться, то необходимо посмотреться в зеркало, показать себе язык, а затем накричать на себя и заглянуть под половик. Это прогонит темные силы, которые там проживают.