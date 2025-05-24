Самолет с 270 освобожденными из украинского плена приземлился в Подмосковье

Военно-транспортный самолёт Ил-76, на борту которого находились 270 российских военнослужащих, освобождённых из плена, приземлился на аэродроме в Подмосковье. Кадры прибытия воздушного судна опубликовал телеканал «Звезда».
Как указано в сообщении, освобождённые военные пройдут восстановление и лечение в медицинских учреждениях Минобороны России.
Ранее в пятницу российское оборонное ведомство сообщило о возвращении 270 военнослужащих и 120 гражданских лиц, включая жителей Курской области, удерживаемых ВСУ. В рамках обмена на украинскую сторону переданы 270 пленных военных ВСУ и 120 гражданских. В Белоруссии им оказана необходимая медицинская и психологическая поддержка, подчеркнули в Минобороны.
Крупномасштабный обменный процесс, инициированный Россией, планируют возобновить в ближайшее время, заявили в военном ведомстве.
Ранее освобождённые украинские военнопленные в беседе с РИА Новости заявили, что отказываются вновь отправляться на передовую, даже если это приведёт к уголовному преследованию.
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