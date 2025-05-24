Самолет с 270 освобожденными из украинского плена приземлился в Подмосковье

Ранее в пятницу российское оборонное ведомство сообщило о возвращении 270 военнослужащих и 120 гражданских лиц, включая жителей Курской области, удерживаемых ВСУ. В рамках обмена на украинскую сторону переданы 270 пленных военных ВСУ и 120 гражданских. В Белоруссии им оказана необходимая медицинская и психологическая поддержка, подчеркнули в Минобороны.