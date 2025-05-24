«Краснодар» стал самым эффективным клубом России по версии Forbes

Первым представителем из другого вида стал хоккейный клуб «Авангард» из Омска, который расположился на шестой позиции.
Для оценки клубов использовали различные критерии. Среди них — средняя посещаемость домашних матчей, уровень заполняемости арены, финансовые показатели, аудитория в социальных сетях, активность в медиаполе, индекс интереса и спортивные достижения. У каждого параметра был свой удельный вес, причем наибольшее значение придавали спортивным результатам.
Также стоит напомнить, что самарские «Крылья Советов» получили лицензию для участия в следующем сезоне Российской Премьер-лиги (РПЛ). Пресс-служба Российского футбольного союза сообщила, что лицензионная комиссия продолжает свою работу. В настоящее время некоторым командам направили замечания.