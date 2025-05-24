Муфтият Дагестана опроверг слухи о запрете шахмат в республике

Ранее в дагестанском сегменте социальных сетей распространялась информация, что глава республики Сергей Меликов якобы подписал указ о запрете шахмат на территории Дагестана «в целях исполнения решения совета алимов муфтията». Также пользователи распространяли якобы письмо муфтията руководителям региональной шахматной федерации и шахматных школ с требованием прекратить все шахматные кружки, секции и турниры.