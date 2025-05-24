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Daily Mail: Фредди Меркьюри скрывал, что у него есть дочь

Ребенок был зачат случайно во время романа Меркьюри с женой близкого друга в 1976 году.

Источник: Аргументы и факты

Вокалист группы Queen Фредди Меркьюри скрывал наличие дочери. Об этом сообщает британская газета Daily Mail со ссылкой на новую биографическую книгу «С любовью, Фредди» (Love, Freddie), написанную Лесли-Энн Джонс.

В книге рассказывается, что ребенок был зачат случайно во время романа с женой близкого друга в 1976 году — через год после выхода знаменитой «Богемской рапсодии». О существовании девочки знали только самые близкие люди: родители Меркьюри, его сестра, члены группы и его возлюбленная Мэри Остин.

До публикации этой информации считалось, что у Меркьюри не было биологических детей. Однако автор книги уверена в правдивости рассказанной истории и утверждает, что факт наличия дочери подтвержден. Сейчас ей 48 лет, она работает врачом, живет в Европе и имеет собственных детей. Ее имя не раскрывается: женщина подписалась в книге просто буквой «B» и отказалась делиться личными данными.

Женщина не жила с Меркьюри, однако он часто навещал ее и перед смертью передал ей 17 томов своих личных дневников, которые легли в основу новой биографии. По ее словам, певец очень ценил ее и души не чаял в ней. Отмечается также, что мать «B» умерла много лет назад. Ожидается, что книга будет опубликована уже в сентябре.

Ранее гитарист культовой британской группы Queen Брайан Мэй сообщил поклонникам, что у него случился инсульт. Мэй рассказал, что очень испугался, когда не смог пошевелить рукой.