Daily Mail: Фредди Меркьюри скрывал, что у него есть дочь

Вокалист группы Queen Фредди Меркьюри скрывал наличие дочери. Об этом сообщает британская газета Daily Mail со ссылкой на новую биографическую книгу «С любовью, Фредди» (Love, Freddie), написанную Лесли-Энн Джонс.
В книге рассказывается, что ребенок был зачат случайно во время романа с женой близкого друга в 1976 году — через год после выхода знаменитой «Богемской рапсодии». О существовании девочки знали только самые близкие люди: родители Меркьюри, его сестра, члены группы и его возлюбленная Мэри Остин.
До публикации этой информации считалось, что у Меркьюри не было биологических детей. Однако автор книги уверена в правдивости рассказанной истории и утверждает, что факт наличия дочери подтвержден. Сейчас ей 48 лет, она работает врачом, живет в Европе и имеет собственных детей. Ее имя не раскрывается: женщина подписалась в книге просто буквой «B» и отказалась делиться личными данными.
Женщина не жила с Меркьюри, однако он часто навещал ее и перед смертью передал ей 17 томов своих личных дневников, которые легли в основу новой биографии. По ее словам, певец очень ценил ее и души не чаял в ней. Отмечается также, что мать «B» умерла много лет назад. Ожидается, что книга будет опубликована уже в сентябре.
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