Daily Mail: Фредди Меркьюри скрывал, что у него есть дочь

Женщина не жила с Меркьюри, однако он часто навещал ее и перед смертью передал ей 17 томов своих личных дневников, которые легли в основу новой биографии. По ее словам, певец очень ценил ее и души не чаял в ней. Отмечается также, что мать «B» умерла много лет назад. Ожидается, что книга будет опубликована уже в сентябре.