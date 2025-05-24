Пожар произошёл в отделе полиции в Санкт-Петербурге, здание могли поджечь

Сотрудники полиции сумели локализовать пламя до прибытия пожарных бригад. В настоящее время ведётся изучение записей с камер видеонаблюдения, при этом основная версия — поджог. Некоторые очевидцы предполагают, что в окно могла быть брошена бутылка с зажигательной смесью. Официальные комментарии от правоохранительных органов пока не поступали.