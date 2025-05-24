Летом повысят социальные выплаты. Кому и когда сделают прибавку

— После наступления подобных событий у человека появляется право на разные меры. Многодетным семьям из некоторых регионов, например, положена разовая выплата при поступлении ребёнка в школу, а также ежегодная выплата на приобретение письменных принадлежностей, одежды и спортивной формы для школы. По линии Социального фонда это различные выплаты на детей, в том числе в случае их усыновления. Проактивные уведомления помогают россиянам вовремя узнавать о финансовой помощи со стороны государства и пользоваться ею, — рассказали в СФР.