Глава ДНР Денис Пушилин поздравил «Комсомольскую правду» со 100-летием

Денис Пушилин выразил слова благодарности военным корреспондентам «Комсомолки». Он отметил Александра Коца, Дмитрия Стешина и Григория Кубатьяна, которые «стали голосом» ДНР. Денис Пушилин подчеркнул, что военные корреспонденты КП честно и смело показывали «боль разрушенного Донецка, сопротивление Славянска, мужество защитников Мариуполя». Он добавил: журналисты не побоялись транслировать то, на что не решаются зарубежные СМИ. Глава ДНР, помимо прочего, поблагодарил редакцию газеты за гуманитарную и деятельную поддержку населения Донбасса.