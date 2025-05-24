Глава ДНР Денис Пушилин поздравил «Комсомольскую правду» со 100-летием

Газета «Комсомольская правда» отмечает 100-летний юбилей. В связи с торжеством глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин направил в адрес редакции СМИ поздравительную телеграмму. Он подчеркнул значение деятельности газеты для Донбасса в его «переломный момент».
Денис Пушилин выразил слова благодарности военным корреспондентам «Комсомолки». Он отметил Александра Коца, Дмитрия Стешина и Григория Кубатьяна, которые «стали голосом» ДНР. Денис Пушилин подчеркнул, что военные корреспонденты КП честно и смело показывали «боль разрушенного Донецка, сопротивление Славянска, мужество защитников Мариуполя». Он добавил: журналисты не побоялись транслировать то, на что не решаются зарубежные СМИ. Глава ДНР, помимо прочего, поблагодарил редакцию газеты за гуманитарную и деятельную поддержку населения Донбасса.
«На протяжении многих лет “Комсомолка” оставалась одним из самых узнаваемых и уважаемых изданий страны… Желаю коллективу “Комсомольской правды” и в дальнейшем всегда быть на острие событий, оставаться любимым источником интересной и эксклюзивной информации. Пусть каждое ваше слово и впредь имеет силу», — завершил поздравление Денис Пушилин.
Редакцию КП поблагодарил за службу также вице-губернатор Самарской области Антон Емельяненко. Он назвал газету одним из самых авторитетных изданий и отметил объективность выпускаемых материалов.