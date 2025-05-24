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Военнопленные ВСУ заявили, что не хотят снова воевать против России

Перед обменом военнопленными России и Украины украинские военнослужащие в субботу, 24 мая, заявили, что откажутся вновь пойти служить, поскольку, по их словам, «лучше попасть в тюрьму, чем воевать».

Перед обменом военнопленными России и Украины украинские военнослужащие в субботу, 24 мая, заявили, что откажутся вновь пойти служить, поскольку, по их словам, «лучше попасть в тюрьму, чем воевать».

— Если выбрать между жизнью и тюрьмой, то я лучше выберу тюрьму. Я никому ничего не должен. Как там говорится, «стране что-то ты должен» — ничего не должен никому. Я думаю, что я не пойду по второму кругу. Просто не пойду, — заявил украинский военный Илья Кальдиков.

Кроме того, бывший танкист Вооруженных сил Украины (ВСУ) Михаил Боряк рассказал, что больше никогда не возьмется за управление техникой.

— Я думаю, что не дойдет до того, что я пойду воевать. Я по-любому откажусь: пускай тюрьма, но я автомат в руки не возьму, не сяду за рычаги, — подчеркнул военнослужащий, передает РИА Новости.

23 мая Министерство обороны России доложило об обмене с украинской стороной 270 военнослужащих и 120 мирных граждан, в том числе жителей Курской области. Также российской оборонное ведомство опубликовало кадры с освобожденными российскими военными.