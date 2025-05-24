Военнопленные ВСУ заявили, что не хотят снова воевать против России

— Если выбрать между жизнью и тюрьмой, то я лучше выберу тюрьму. Я никому ничего не должен. Как там говорится, «стране что-то ты должен» — ничего не должен никому. Я думаю, что я не пойду по второму кругу. Просто не пойду, — заявил украинский военный Илья Кальдиков.