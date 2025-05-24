В Подмосковье в результате ДТП с микроавтобусом погибли женщина и ее ребенок

В Подмосковье микроавтобус столкнулся с двумя легковушками и опрокинулся на бок. В результате аварии погибли двое: по информации СМИ, это мать и ее 9-летний сын. В ДТП пострадали еще 10 человек, для их эвакуации задействовали вертолет и временно перекрыли трассу М-12. Одни очевидцы говорят, что водитель микроавтобуса не заметил легковушку и допустил столкновение, другие — что аварию могли спровоцировать лихачи на Audi. Подробности — в материале «Газеты.Ru».