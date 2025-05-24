Определился чемпион Италии по футболу

«Наполи» стал чемпионом Италии по футболу. В заключительном матче 38-го тура Серии А команда Антонио Конте одержала победу над «Кальяри».
Игра на стадионе имени Диего Марадоны в Неаполе завершилась со счётом 2:0. На 42-й минуте гол забил полузащитник Скотт Мактоминей, а на 51-й минуте отличился форвард Ромелу Лукаку.
В параллельном туре «Интер», претендовавший на титул в случае поражения «Наполи», также выиграл у «Комо» с тем же счётом 2:0. По итогам сезона «Наполи» набрал 82 очка и завоевал золотые медали, тогда как «Интер» занял второе место с 81 очком.
После начала специальной военной операции России на Украине Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) ввели санкции против российского футбола. Национальная сборная и клубы лишились права участвовать в турнирах под эгидой этих организаций, включая Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций. Мужскую команду России не пустили на чемпионат мира 2022 года, она также пропустила отбор на Евро-2024 и была исключена из жеребьёвки ЧМ-2026, который пройдёт в США, Мексике и Канаде.