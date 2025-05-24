Определился чемпион Италии по футболу

После начала специальной военной операции России на Украине Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) ввели санкции против российского футбола. Национальная сборная и клубы лишились права участвовать в турнирах под эгидой этих организаций, включая Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций. Мужскую команду России не пустили на чемпионат мира 2022 года, она также пропустила отбор на Евро-2024 и была исключена из жеребьёвки ЧМ-2026, который пройдёт в США, Мексике и Канаде.