Фредди Меркьюри скрывал наличие дочери, которой уже 48 лет

Теперь дочери певца 48 лет. Она работает врачом в Европе. Её имя не раскрывается. В первой главе книги она подписалась буквой «B». Там указано, что они не проживали вместе, но Меркьюри часто её навещал. Перед смертью он передал ей 17 томов своих дневников, ставших основой биографии. Женщина утверждает, что певец очень её любил. Мать «B» умерла много лет назад.