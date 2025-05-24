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Трамп заявил, что не собирается пересматривать решение о пошлинах ЕС

Президент США Дональд Трамп в пятницу, 23 мая, заявил, что Вашингтон не рассматривают возможность заключения торговой сделки с европейскими странами.

Президент США Дональд Трамп в пятницу, 23 мая, заявил, что Вашингтон не рассматривают возможность заключения торговой сделки с европейскими странами.

— Я не рассчитываю на торговую сделку с Европой, — высказался американский лидер в ходе беседы с журналистами в Белом доме.

По словам Трампа, европейские столицы «не обращались должным образом» с США и пытались воспользоваться государством.

Он добавил, что у европейских компаний есть возможность избежать тарифов в случае, если они начнут производить свою продукцию на территории Штатов и перенесут туда свои заводы. Трамп подчеркнул, что подобная пошлинная политика не направлена на конфронтацию и отметил, что она мотивирует компании вернуться в американскому экономику, передает РИА Новости.

23 мая Дональд Трамп потребовал от компании Apple перенести производство своей продукции, в частности смартфонов iPhone в США, в противном случае пригрозив пошлинами в 25 процентов. Он добавил, что «давно проинформировал» генерального директора корпорации Тима Кука о своем решении.