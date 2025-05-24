Трамп заявил, что не собирается пересматривать решение о пошлинах ЕС

Он добавил, что у европейских компаний есть возможность избежать тарифов в случае, если они начнут производить свою продукцию на территории Штатов и перенесут туда свои заводы. Трамп подчеркнул, что подобная пошлинная политика не направлена на конфронтацию и отметил, что она мотивирует компании вернуться в американскому экономику, передает РИА Новости.