Агентство ТАСС поздравило «Комсомольскую правду» со 100-летним юбилеем

«Конечно же, гордость “Комсомолки” — журналисты газеты. Это люди особого склада, первопроходцы — патриоты и энтузиасты с активной гражданской позицией. Они чувствуют свою сопричастность к судьбе страны и стремятся собственным примером доказать, что нет ничего невозможного. Гордимся тем, что многие выдающиеся журналисты оставили свой яркий след в истории наших медиа», — выразил теплые слова Андрей Кондрашов.