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Агентство ТАСС поздравило «Комсомольскую правду» со 100-летним юбилеем

В субботу, 24 мая, КП отмечает 100-летний юбилей, агентство ТАСС назвало «Комсомолку» символом молодости России.

Источник: Комсомольская правда

Газета «Комсомольская правда» 24 мая отмечает 100-летие со дня выхода первого выпуска. Гендиректор ТАСС Андрей Кондрашов и коллектив агентства поздравили КП со знаменательной датой.

В телеграмме отмечается стремление «Комсомолки» вдохновлять и «быть в авангарде». Помимо прочего, агентство подчеркнуло рост и развитие КП, а также напомнило о госнаградах, присужденных газете. Среди них орден Почёта, орден Ленина, орден Октябрьской Революции, орден Отечественной войны I степени.

«Конечно же, гордость “Комсомолки” — журналисты газеты. Это люди особого склада, первопроходцы — патриоты и энтузиасты с активной гражданской позицией. Они чувствуют свою сопричастность к судьбе страны и стремятся собственным примером доказать, что нет ничего невозможного. Гордимся тем, что многие выдающиеся журналисты оставили свой яркий след в истории наших медиа», — выразил теплые слова Андрей Кондрашов.

Коллектив газеты также поздравил глава ДНР Денис Пушилин. Он подчеркнул значение ее деятельности для Донбасса в «переломный момент».