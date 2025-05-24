Агентство ТАСС поздравило «Комсомольскую правду» со 100-летним юбилеем

Газета «Комсомольская правда» 24 мая отмечает 100-летие со дня выхода первого выпуска. Гендиректор ТАСС Андрей Кондрашов и коллектив агентства поздравили КП со знаменательной датой.
В телеграмме отмечается стремление «Комсомолки» вдохновлять и «быть в авангарде». Помимо прочего, агентство подчеркнуло рост и развитие КП, а также напомнило о госнаградах, присужденных газете. Среди них орден Почёта, орден Ленина, орден Октябрьской Революции, орден Отечественной войны I степени.
«Конечно же, гордость “Комсомолки” — журналисты газеты. Это люди особого склада, первопроходцы — патриоты и энтузиасты с активной гражданской позицией. Они чувствуют свою сопричастность к судьбе страны и стремятся собственным примером доказать, что нет ничего невозможного. Гордимся тем, что многие выдающиеся журналисты оставили свой яркий след в истории наших медиа», — выразил теплые слова Андрей Кондрашов.
Коллектив газеты также поздравил глава ДНР Денис Пушилин. Он подчеркнул значение ее деятельности для Донбасса в «переломный момент».