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Муфтият Дагестана назвал дезинформацией сообщения о запрете шахмат в республике

Муфтият Дагестана в пятницу, 23 мая, назвал дезинформацией и провокацией информацию о якобы принятой религиозной организацией фетве (законное решение в рамках исламского шариата — прим. «ВМ») касательно запрета шахмат.

Муфтият Дагестана в пятницу, 23 мая, назвал дезинформацией и провокацией информацию о якобы принятой религиозной организацией фетве (законное решение в рамках исламского шариата — прим. «ВМ») касательно запрета шахмат.

В дагестанском сегменте социальных сетей распространился якобы указ руководителя региона Сергея Меликова о запрете игры в шахматы на территории республики «в целях исполнения решения совета алимов муфтията Республики Дагестан».

Также в Сети появилось якобы письмо муфтията Дагестана, направленное руководителям региональной шахматной федерации и шахматных школ с требованием прекратить деятельность всех шахматных кружков и секций, а также турниры и другие подобные спортивные мероприятия.

— Муфтият не издавал фетву с подобным содержанием и рассматривает публикацию как попытку дезинформации и провокации, — передает Telegram-канал дагестанской религиозной организации.

19 мая в Роскомнадзоре сообщили, что не намерены блокировать доступ к серии фильмов «Гарри Поттер» и сериалу «Игра престолов» за якобы пропаганду идеологии чайлдфри*.

*Пропаганда чайлдфри запрещена на территории России.