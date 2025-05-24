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Небольшой дождь даст о себе знать в Самарской области днем 24 мая

В субботу в 63-м регионе потеплеет до +21. Будет северный ветер.

В субботу в 63-м регионе потеплеет до +21. Будет северный ветер. Подробнее о погоде рассказали специалисты Приволжского УГМС.

Синоптики уточнили: днем 24 мая в Самарской области сохранится переменная облачность. Местами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха составит от +16 до порядка +21 градуса по Цельсию.

Также представители местного учреждения ожидают в губернии в субботу северный ветер с порывами примерно от 5 до 10 метров в секунду.

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