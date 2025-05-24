Небольшой дождь даст о себе знать в Самарской области днем 24 мая

В субботу в 63-м регионе потеплеет до +21. Будет северный ветер. Подробнее о погоде рассказали специалисты Приволжского УГМС.
Синоптики уточнили: днем 24 мая в Самарской области сохранится переменная облачность. Местами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха составит от +16 до порядка +21 градуса по Цельсию.
Также представители местного учреждения ожидают в губернии в субботу северный ветер с порывами примерно от 5 до 10 метров в секунду.
Участвуйте в розыгрыше призов для наших подписчиков до 1 июня!