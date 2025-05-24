В ГД призвали застройщиков устанавливать лифты с камерами в новых домах

«Камеры в лифтах МКД должны стать обязательными, как минимум, для нового строительства. Нередко в новостях видим, как много страшных вещей происходит в лифтах — нападения, хулиганство и прочее. Замкнутое пространство, обстоятельства произошедшего в котором можно установить только через камеру. Поэтому видеонаблюдение необходимо», — сказал Колунов РИА Новости.