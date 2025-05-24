В ГД призвали застройщиков устанавливать лифты с камерами в новых домах

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Необходимо обязать застройщиков новых многоквартирных домов устанавливать лифты, оборудованные камерами видеонаблюдения, считает зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
«Камеры в лифтах МКД должны стать обязательными, как минимум, для нового строительства. Нередко в новостях видим, как много страшных вещей происходит в лифтах — нападения, хулиганство и прочее. Замкнутое пространство, обстоятельства произошедшего в котором можно установить только через камеру. Поэтому видеонаблюдение необходимо», — сказал Колунов РИА Новости.
По словам парламентария, важно законодательно прописать обязанность застройщиков устанавливать лифты с камерами, а работоспособность возложить на управляющие компании (УК).
«УК через специализированные обслуживающие организации будут контролировать камеры. Конечно, должна идти запись всего происходящего, возможно, камеры имеет смысл подключить и к региональной системе видеонаблюдения, например, в Подмосковье — “Безопасный регион”, её аналоги есть во многих субъектах России. Это вопрос безопасности наших жителей», — заключил он.