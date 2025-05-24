Всероссийскому Деду Морозу предложили сменить прописку

Сам же Дед Мороз опроверг слухи, что он якобы переехал в Коми. При этом он обещал «отморозить ухи» тем, кто распространяет недостоверную информацию. Незадолго до этого в соцсетях и мессенджерах стали появляться сообщения о смене прописки волшебника.