Всероссийскому Деду Морозу предложили сменить прописку

Всероссийский Дед Мороз должен жить в суровых зимних условиях в Воркуте, а не в тепле в Великом Устюге. С предложением о смене места жительства к новогоднему волшебнику обратился в своем телеграм-канале врио главы Коми Ростислав Гольдштейн.
«К вопросу о том, где Деду Морозу жить хорошо. На видео — Воркута, конец мая. Снег, сугробы. На скрине — прогноз погоды по Великому Устюгу на ближайшие дни. Комментарии излишни, приглашаем Деда Мороза к нам на ПМЖ», — опубликовал политик.
Гольдштейн сопроводил свой пост скриншотами погоды в Воркуте и Великом Устюге. Судя по прогнозам погоды, разница между двумя регионами колоссальная. Если в Воркуте видны еще сугробы, то на Вологодчине 26 градусов выше ноля.
Сам же Дед Мороз опроверг слухи, что он якобы переехал в Коми. При этом он обещал «отморозить ухи» тем, кто распространяет недостоверную информацию. Незадолго до этого в соцсетях и мессенджерах стали появляться сообщения о смене прописки волшебника.
Вологодский губернатор Георгий Филимонов тоже прокомментировал происходящее. По его словам, он пообщался с Дедом Морозом. И тот передал привет жителям Коми и пригласил в свою резиденцию.