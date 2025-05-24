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Муфтият Дагестана опроверг слухи о запрете шахмат

Муфтият Дагестана официально опроверг распространяющуюся в соцсетях информацию о якобы принятой фетве (законное решение в рамках исламского шариата), запрещающей шахматы на территории республики.

Муфтият Дагестана официально опроверг распространяющуюся в соцсетях информацию о якобы принятой фетве (законное решение в рамках исламского шариата), запрещающей шахматы на территории республики.

В последние дни в дагестанских пабликах появились фейковые документы — поддельный указ главы региона Сергея Меликова и фальшивое письмо муфтията с требованием закрыть шахматные кружки и турниры.

В заявлении религиозной организации, опубликованном в Telegram, подчеркивается, что никаких подобных решений не принималось. «Муфтият не издавал фетву с подобным содержанием и рассматривает публикацию как попытку дезинформации и провокации», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в отделе полиции на Васильевском острове произошёл пожар.