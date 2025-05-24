Владельцев затонувших в Черном море танкеров собрались засудить

Началась подготовка к судебным искам против владельцев танкеров с мазутом, затонувших в Чёрном море. Исковые заявления уже сформированы Росприроднадзором, о чём заявила руководитель службы Светлана Радионова, сообщает РИА Новости.
В начале апреля ведомство обязало собственников судов «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» компенсировать ущерб на общую сумму 85 млрд рублей. Компаниям был предоставлен месячный срок для добровольного погашения задолженности. Если выплаты не поступят, документы направят в суд, подчеркнула Радионова. По её данным, у владельцев остаётся время до конца текущей недели.
Крушение танкеров в Чёрном море произошло 15 декабря 2024 года. На борту судов находилось 9 тыс. тонн мазута, что привело к масштабному разливу нефтепродуктов. Последствия аварии признали федеральной чрезвычайной ситуацией, а затем региональные ЧС объявили в Крыму и Севастополе. К 7 января мазутные пятна достигли побережья Евпатории.
Официальными причинами трагедии в Минтрансе назвали нарушение сезонных ограничений по судоходству и дефицит квалифицированных кадров на судах.
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