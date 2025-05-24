Владельцев затонувших в Черном море танкеров собрались засудить

В начале апреля ведомство обязало собственников судов «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» компенсировать ущерб на общую сумму 85 млрд рублей. Компаниям был предоставлен месячный срок для добровольного погашения задолженности. Если выплаты не поступят, документы направят в суд, подчеркнула Радионова. По её данным, у владельцев остаётся время до конца текущей недели.