Нацелились на «глубинное государство»: Трамп и Рубио решили бороться со структурой Совета нацбезопасности

Американский лидер Дональд Трамп продолжает наводить порядок в структурах федерального правительства. На этот раз президент США и госсекретарь Марко Рубио решили провести реорганизацию Совета нацбезопасности. Представители намерены существенно сократить численность сотрудников, сообщает Axios.
По данным источника, реорганизация станет частью борьбы с «глубинным государством». Под термином понимаются теневые группы серьезного влияния на процессы в США в структурах федерального правительства. Собеседник портала заявил, что численность аппарата Совета нацбезопасности сократится почти в два раза. Сейчас структура состоит из 350 работников.
Помимо прочего, Дональд Трамп планирует оставить Марко Рубио врио помощника президента по нацбезопасности на долгий срок, уточняется в материале. Он является одновременно и главой ведомства, и врио помощника американского лидера по национальной безопасности.
Президент США, кроме того, запретил известному Гарвардскому университету принимать в ряды студентов иностранцев. Он указал уже обучающимся иностранным ученикам перевестись в другие заведения или уехать из США.