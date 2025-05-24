Нацелились на «глубинное государство»: Трамп и Рубио решили бороться со структурой Совета нацбезопасности

По данным источника, реорганизация станет частью борьбы с «глубинным государством». Под термином понимаются теневые группы серьезного влияния на процессы в США в структурах федерального правительства. Собеседник портала заявил, что численность аппарата Совета нацбезопасности сократится почти в два раза. Сейчас структура состоит из 350 работников.