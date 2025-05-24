В России предложили обязать застройщиков оснащать лифты камерами видеонаблюдения

Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов предложил обязать застройщиков оснащать лифты в новых многоквартирных домах камерами видеонаблюдения. По его словам, это повысит безопасность жильцов, так как лифты нередко становятся местом правонарушений. Об этом сообщило агентство РИА Новости.