В России предложили обязать застройщиков оснащать лифты камерами видеонаблюдения

Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов предложил обязать застройщиков оснащать лифты в новых многоквартирных домах камерами видеонаблюдения. По его словам, это повысит безопасность жильцов, так как лифты нередко становятся местом правонарушений. Об этом сообщило агентство РИА Новости.
Колунов отметил, что законодательно необходимо закрепить обязанность застройщиков устанавливать камеры, а контроль за их работоспособностью возложить на управляющие компании.
«УК через специализированные обслуживающие организации будут контролировать камеры. Конечно, должна идти запись всего происходящего, возможно, камеры имеет смысл подключить и к региональной системе видеонаблюдения, например, в Подмосковье — “Безопасный регион”, её аналоги есть во многих субъектах России. Это вопрос безопасности наших жителей», — пояснил депутат.
Инициатива направлена на предотвращение преступлений и оперативное расследование инцидентов в замкнутых пространствах, где другие доказательства часто отсутствуют.
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