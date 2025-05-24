В Госдуме хотят обязать застройщиков ставить лифты с камерами в домах

По словам депутата, важно законодательно закрепить обязанность застройщиков устанавливать камеры в лифтах. Контролировать работоспособность камер должна управляющая компания через специализированные обслуживающие организации. При этом запись с камер должна вестись постоянно, а сами устройства могут быть интегрированы с региональными системами видеонаблюдения — такими, как «Безопасный регион» в Московской области. Колунов подчеркнул, что подобные меры необходимы для повышения безопасности граждан в жилых домах.