FT: Британия расследует возможную связь поджога дома Стармера с РФ

Власти Великобритании изучают «возможную причастность» России к поджогу дома премьер-министра страны Кира Стармера. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на анонимные источники в британском правительстве.
Ранее лондонская полиция задержала 21-летнего гражданина Украины Романа Лавриновича и 26-летнего румына Станислава Карпюка, предъявив им обвинения в поджоге резиденции главы правительства. Позже правоохранители объявили о задержании третьего подозреваемого — также гражданина Украины.
«Сотрудники британских спецслужб проверяют, имела ли Россия отношение к поджогам объектов, связанных со Стармером», — пишет издание, ссылаясь на высокопоставленных чиновников.
По данным FT, власти рассматривают версию, согласно которой «лица из России» могли нанять задержанных для организации поджога. Источники подчеркивают, что расследование продолжается.