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Mash: Александр Овечкин может прилететь в Россию

Супруга российского спортсмена Александра Овечкина Анастасия Шубская в субботу, 24 мая, опубликовала в своем микроблоге видеозапись, на которой показала несколько аэропортных тележек, наполненных сумками американской команды «Вашингтон Кэпиталз» и чемоданами.

Супруга российского спортсмена Александра Овечкина Анастасия Шубская в субботу, 24 мая, опубликовала в своем микроблоге видеозапись, на которой показала несколько аэропортных тележек, наполненных сумками американской команды «Вашингтон Кэпиталз» и чемоданами.

Жена капитана добавила, что они, как всегда, «летят налегке», передает Telegram-канал Mash.

16 мая клуб «Вашингтон Кэпиталз» проиграл «Каролине Харрикейнс» в пятом матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу «Каролины». Ее соперником в полуфинале лиги станет лучшая команда в паре «Торонто Мейпл Лифс» — «Флорида Пантерс».

13 мая Александр Овечкин занял чистое 12-е место в истории НХЛ по количеству заброшенных шайб в матчах плей-офф. Таким образом хоккеисту удалось превзойти канадского спортсмена и владельца клуба «Питтсбург Пингвинз» Марио Лемье. Кроме того, Овечкин вышел на чистое пятое место по количеству голов в большинстве за карьеру в плей-офф лиги. Рекордсменом лиги по голам в Кубке Стэнли является канадский хоккеист Уэйн Гретцки, который забросил 122 шайбы в 208 играх.