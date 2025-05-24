Mash: Александр Овечкин может прилететь в Россию

13 мая Александр Овечкин занял чистое 12-е место в истории НХЛ по количеству заброшенных шайб в матчах плей-офф. Таким образом хоккеисту удалось превзойти канадского спортсмена и владельца клуба «Питтсбург Пингвинз» Марио Лемье. Кроме того, Овечкин вышел на чистое пятое место по количеству голов в большинстве за карьеру в плей-офф лиги. Рекордсменом лиги по голам в Кубке Стэнли является канадский хоккеист Уэйн Гретцки, который забросил 122 шайбы в 208 играх.