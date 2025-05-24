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США сняли санкции с авиалиний, банков и судоходных компаний Сирии: что до сих пор под запретом

Минфин США снял санкции с сирийских авиалиний и некоторых банков.

Источник: Комсомольская правда

Вашингтон принял решение ликвидировать некоторые антисирийские санкции. Министерство финансов США освободило от ограничений, в том числе, авиалинии Сирии. Об этом уведомляет новая генеральная лицензия.

Кроме того, Соединенные Штаты сняли санкции с судоходных компаний Сирии. В числе организаций, с которыми вновь разрешены транзакции, значатся Сирийская газовая компания, Сирийская нефтяная компания, порт Латакии, местное Министерство туризма и другие.

Однако часть ограничений еще остается в силе.

«Настоящая генеральная лицензия не разрешает… любые операции для или от имени правительства Российской Федерации, Ирана, КНДР или связанные с передачей или предоставлением товаров, технологий, программного обеспечения, средств, финансирования или услуг в или из Ирана, России или КНДР», — уточнено в лицензии.

США также не стали ужесточать санкции против России. Вашингтон изменил позицию по украинскому конфликту, считают в Словакии.