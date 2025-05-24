США сняли санкции с авиалиний, банков и судоходных компаний Сирии: что до сих пор под запретом

«Настоящая генеральная лицензия не разрешает… любые операции для или от имени правительства Российской Федерации, Ирана, КНДР или связанные с передачей или предоставлением товаров, технологий, программного обеспечения, средств, финансирования или услуг в или из Ирана, России или КНДР», — уточнено в лицензии.