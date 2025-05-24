Вашингтон принял решение ликвидировать некоторые антисирийские санкции. Министерство финансов США освободило от ограничений, в том числе, авиалинии Сирии. Об этом уведомляет новая генеральная лицензия.
Кроме того, Соединенные Штаты сняли санкции с судоходных компаний Сирии. В числе организаций, с которыми вновь разрешены транзакции, значатся Сирийская газовая компания, Сирийская нефтяная компания, порт Латакии, местное Министерство туризма и другие.
Однако часть ограничений еще остается в силе.
«Настоящая генеральная лицензия не разрешает… любые операции для или от имени правительства Российской Федерации, Ирана, КНДР или связанные с передачей или предоставлением товаров, технологий, программного обеспечения, средств, финансирования или услуг в или из Ирана, России или КНДР», — уточнено в лицензии.
США также не стали ужесточать санкции против России. Вашингтон изменил позицию по украинскому конфликту, считают в Словакии.