Метрополитен Петербурга потребует взыскать ущерб с осужденных за теракт

3 апреля 2017 года около 14:40 в вагоне метро на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь» сработало самодельное взрывное устройство. В результате теракта погибли 15 человек, включая смертника Акбарджона Джалилова. Ранения получили десятки пассажиров: 10 человек — тяжёлые, 25 — средней тяжести, 31 — лёгкие. Первый западный окружной военный суд вынес следующие приговоры: Абор Азимов — пожизненное заключение; Акрам Азимов, Ибрагим и Мухамадюсуп Эрматовы — 28 лет колонии; Содик Ортиков — 22 года; Шохиста Каримова, Махамадюсуф Мирзаалимов, Азамжон Махмудов и Дилмурад Муидинов — 20 лет; Сейфулла Хакимов и Бахрам Эргашев — 19 лет лишения свободы.