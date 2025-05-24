Метрополитен Петербурга потребует взыскать ущерб с осужденных за теракт

Петербургский метрополитен требует взыскать с 11 осуждённых за теракт 2017 года 67 млн рублей в качестве компенсации ущерба. Об этом сообщила Дарья Лебедева, глава объединённой пресс-службы судов Санкт-Петербурга.
По ее словам, метрополитен подал иск к лицам, признанным виновными в организации взрыва.
Теракт произошёл 3 апреля 2017 года в петербургской подземке. Приговор 11 фигурантам был оглашён 10 декабря 2019 года и вступил в законную силу. По словам Лебедевой, преступление нанесло материальный ущерб, включающий выплаты пострадавшим, расходы на уничтожение повреждённого вагона и его стоимость.
Иск зарегистрирован в Ленинском районном суде Санкт-Петербурга, материалы дела уже переданы судье для рассмотрения.
3 апреля 2017 года около 14:40 в вагоне метро на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь» сработало самодельное взрывное устройство. В результате теракта погибли 15 человек, включая смертника Акбарджона Джалилова. Ранения получили десятки пассажиров: 10 человек — тяжёлые, 25 — средней тяжести, 31 — лёгкие. Первый западный окружной военный суд вынес следующие приговоры: Абор Азимов — пожизненное заключение; Акрам Азимов, Ибрагим и Мухамадюсуп Эрматовы — 28 лет колонии; Содик Ортиков — 22 года; Шохиста Каримова, Махамадюсуф Мирзаалимов, Азамжон Махмудов и Дилмурад Муидинов — 20 лет; Сейфулла Хакимов и Бахрам Эргашев — 19 лет лишения свободы.