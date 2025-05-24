«Наша страна нас не забыла»: бойцы РФ, вернувшиеся домой, поблагодарили Путина и Лукашенко за поддержку

Часть российских бойцов, оказавшихся в плену у ВСУ, 23 мая смогли вернуться на Родину. Спасенные бойцы РФ поблагодарили за поддержку своих близких. Они также обратились с теплыми словами в адрес президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, передает телеканал «Вести».
Освобожденные военные поделились радостными эмоциями от пребывания на Родине. По их словам, пришлось пройти много испытаний, но теперь они вновь дома. Главным желанием бойцов было увидеть родных. Солдаты подчеркнули, что Россия их «не забыла и вернула домой целых».
«Благодаря Владимиру Владимировичу Путину, президенту Лукашенко и всем родным и близким, которые нас поддерживали и верили, мы прошли это испытание», — поделились радостью вернувшиеся с Украины военные.
По данным Минобороны России, обмен пленными будет продолжаться в течение нескольких дней. Военные, которых подготовили для отправки в РФ, находятся на территории Белоруссии.