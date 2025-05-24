«Наша страна нас не забыла»: бойцы РФ, вернувшиеся домой, поблагодарили Путина и Лукашенко за поддержку

Освобожденные военные поделились радостными эмоциями от пребывания на Родине. По их словам, пришлось пройти много испытаний, но теперь они вновь дома. Главным желанием бойцов было увидеть родных. Солдаты подчеркнули, что Россия их «не забыла и вернула домой целых».