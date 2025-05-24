— Конечным результатом такой политики станет уничтожение Украины. Мы должны относиться к (президенту России Владимиру — прим. «ВМ») Путину серьезно. Он не лгал. В феврале 2022 года Украина де-факто стала членом НАТО, именно поэтому с этого момента и начался вооруженный конфликт, — пояснил профессор, его цитирует газета Mysl Poska.
22 мая бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины, посол страны в Великобритании Валерий Залужный заявил, что у России есть достаточно ресурсов для наступления на поле боя, поэтому Киеву не стоит рассчитывать на «чудо», которое вернет прежние украинские границы.
По данным журналистов, антироссийские санкции стран Европы и запрет на въезд в Италию российским дипломатам препятствуют организации переговоров России и Украины в Ватикане. В материале отметили, что в связи с возникшими обстоятельствами конкретно итальянское правительство якобы должно предоставить дипмиссиям безопасный проезд в Ватикан.