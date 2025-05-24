Профессор Миршаймер: Конфликт на Украине начался из-за провокаций США и ЕС

— Конечным результатом такой политики станет уничтожение Украины. Мы должны относиться к (президенту России Владимиру — прим. «ВМ») Путину серьезно. Он не лгал. В феврале 2022 года Украина де-факто стала членом НАТО, именно поэтому с этого момента и начался вооруженный конфликт, — пояснил профессор, его цитирует газета Mysl Poska.