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Психолог рассказала, что должен уметь ребенок перед поездкой в лагерь

Психолог Наумова: ребенок к поездке в лагерь должен уметь обслуживать себя.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Важно подготовить ребенка к поездке в лагерь не только психологически, он должен уметь полностью обслуживать себя: одеваться, умываться, чистить зубы и так далее, рассказала РИА Новости детский психолог Наталья Наумова.

«Прежде всего ребенок должен уметь обслуживать себя полностью: одеваться, переодеваться, не забывать менять бельё, умываться, чистить зубы и так далее», — рассказала психолог.

Она также отметила, что нужно научить ребенка контролировать свое питание, ориентироваться в пространстве и общаться со взрослыми и другими детьми, а также просить о помощи и договариваться.