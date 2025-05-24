Психолог рассказала, что должен уметь ребенок перед поездкой в лагерь

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Важно подготовить ребенка к поездке в лагерь не только психологически, он должен уметь полностью обслуживать себя: одеваться, умываться, чистить зубы и так далее, рассказала РИА Новости детский психолог Наталья Наумова.
«Прежде всего ребенок должен уметь обслуживать себя полностью: одеваться, переодеваться, не забывать менять бельё, умываться, чистить зубы и так далее», — рассказала психолог.
Она также отметила, что нужно научить ребенка контролировать свое питание, ориентироваться в пространстве и общаться со взрослыми и другими детьми, а также просить о помощи и договариваться.