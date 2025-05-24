«Это провокация»: Муфтият Дагестана прокомментировал слухи о запрете шахмат

Согласно данным, муфтият якобы направил письмо руководителям региональной шахматной федерации и шахматных школ с требованием прекратить все мероприятия, связанные с этой игрой. Однако в муфтияте заявили, что «фетва с подобным содержанием не издавалась». Организация рассматривает появившуюся информацию как попытку дезинформации и провокации, направленной на подрыв общественного спокойствия в республике.