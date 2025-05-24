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«Это провокация»: Муфтият Дагестана прокомментировал слухи о запрете шахмат

В последние дни в дагестанских соцсетях разгорелся скандал вокруг якобы принятого муфтиятом Дагестана решения о запрете шахмат. Однако религиозная организация поспешила развеять эти слухи, назвав их дезинформацией и провокацией.

Источник: Life.ru

Согласно данным, муфтият якобы направил письмо руководителям региональной шахматной федерации и шахматных школ с требованием прекратить все мероприятия, связанные с этой игрой. Однако в муфтияте заявили, что «фетва с подобным содержанием не издавалась». Организация рассматривает появившуюся информацию как попытку дезинформации и провокации, направленной на подрыв общественного спокойствия в республике.

Ранее Life.ru рассказывал, что шахматы отныне запрещены в Афганистане. Талибы* объяснили это решение «религиозными соображениями».

*Деятельность движения запрещена в соответствии с решением ООН.