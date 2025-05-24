Вернувшиеся из плена военные обратились к Путину и Лукашенко

Другой освобождённый участник СВО поделился эмоциями: «Немало было пройдено, было очень тяжело, но мы преодолели все трудности — и теперь мы дома. Очень, очень желаем увидеть родных и близких. Рады, что вы нас ждали. Рады, что наша страна нас не забыла и вернула домой целых, здоровых».