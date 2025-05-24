Вернувшиеся из плена военные обратились к Путину и Лукашенко

Освобождённые из украинского плена российские военные выразили благодарность президенту России Владимиру Путину, президенту Белоруссии Александру Лукашенко и своим семьям. Кадры с их обращением опубликовал телеканал «Вести».
«Благодаря Владимиру Владимировичу Путину, президенту Лукашенко и всем родным и близким, которые нас поддерживали и верили, мы прошли это испытание», — заявил один из военнослужащих.
Другой освобождённый участник СВО поделился эмоциями: «Немало было пройдено, было очень тяжело, но мы преодолели все трудности — и теперь мы дома. Очень, очень желаем увидеть родных и близких. Рады, что вы нас ждали. Рады, что наша страна нас не забыла и вернула домой целых, здоровых».
Ранее в пятницу Минобороны России опубликовало видео с военными, вернувшимися в рамках обмена. На записи они стоят на фоне российского и советского флагов, скандируют «Ура!» и аплодируют, демонстрируя радость от возвращения на родину.
Ранее военно-транспортный самолёт Ил-76, на борту которого находились 270 российских военнослужащих, освобождённых из плена, приземлился на аэродроме в Подмосковье. Кадры прибытия воздушного судна опубликовал телеканал «Звезда». Как указано в сообщении, освобождённые военные пройдут восстановление и лечение в медицинских учреждениях Минобороны России.
В пятницу российское оборонное ведомство сообщило о возвращении 270 военнослужащих и 120 гражданских лиц, включая жителей Курской области, удерживаемых ВСУ. В рамках обмена на украинскую сторону переданы 270 пленных военных ВСУ и 120 гражданских. В Белоруссии им оказана необходимая медицинская и психологическая поддержка, подчеркнули в Минобороны. Крупномасштабный обменный процесс, инициированный Россией, планируют возобновить в ближайшее время, заявили в военном ведомстве.
Ранее освобождённые украинские военнопленные в беседе с РИА Новости заявили, что отказываются вновь отправляться на передовую, даже если это приведёт к уголовному преследованию.
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