В Госдуме рассказали о повышении пенсий с 1 июня

«Важно отметить, что сумма прибавки может быть выше, если у пенсионера есть на иждивении нетрудоспособные члены семьи. К таким ситуациям, как правило, относится, например, содержание несовершеннолетних внуков, детей-инвалидов или других лиц, признанных иждивенцами. В этом случае к фиксированной части доплачивается по 2 969 рублей 23 копейки за каждого иждивенца — но не более чем за троих. То есть совокупно прибавка может быть выше, если пенсионер выполняет роль опекуна для нескольких лиц», — пояснил парламентарий.