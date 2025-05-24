У Фредди Меркьюри все это время была дочь: где сейчас ребенок, о котором знали только близкие

Популярный певец, солист группы Queen Фредди Меркьюри 48 лет скрывал ото всех наличие дочери. О ней знали только друзья артиста и родственники. О кровной дочери певца в его биографии написала Лесли-Энн Джонс, цитирует Daily Mail.
Как оказалось, ребенок Фредди Меркьюри зачат от жены его друга. Имя женщины до сих пор не раскрыто. Известно, что дочь вокалиста Queen работает врачом и живет в Европе. Кроме того, по данным автора биографии, Фредди Меркьюри не жил вместе с ребенком, но навещал его.
Лесли-Энн Джонс указала, что перед смертью певец передал дочери 17 томов дневников. Именно эти данные положены в основу книги. Автор считает, что певец очень любил свою дочь.
Помимо прочего, в статье сообщается, что дочь появилась на свет через пару лет после выхода известнейшей песни Queen «Богемская рапсодия». Композиция стала самой загадочной из репертуара коллектива.