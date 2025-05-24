У Фредди Меркьюри все это время была дочь: где сейчас ребенок, о котором знали только близкие

Как оказалось, ребенок Фредди Меркьюри зачат от жены его друга. Имя женщины до сих пор не раскрыто. Известно, что дочь вокалиста Queen работает врачом и живет в Европе. Кроме того, по данным автора биографии, Фредди Меркьюри не жил вместе с ребенком, но навещал его.