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Освобожденные жители Курской области прибыли в пункт временного размещения

Жители Курской области, освобожденные в ходе обмена пленными между Россией и Украиной, прибыли в пункт временного размещения.

Освобожденные в результате обмена пленными жители Курской области прибыли в пункт временного размещения. Как сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, после продолжительной дороги их встретил губернатор региона Александр Хинштейн.

По словам омбудсмена, несмотря на пережитые трудности, освобожденные сохранили моральный дух и стойкость. Сейчас перед ними стоит задача пройти курс реабилитации и восстановительного лечения, чтобы вернуться к обычной жизни. Все прибывшие в ближайшее время смогут воссоединиться со своими семьями.

Напомним, что 34 жителя Курской области продолжают оставаться в украинском плену в Сумской области. Об этом 23 мая сообщила российский омбудсмен Татьяна Москалькова, принимавшая участие в процедуре обмена пленными между Россией и Украиной.

Ранее сообщалось, что вернувшиеся из плена военные обратились к Путину и Лукашенко.