Освобожденные жители Курской области прибыли в пункт временного размещения

По словам омбудсмена, несмотря на пережитые трудности, освобожденные сохранили моральный дух и стойкость. Сейчас перед ними стоит задача пройти курс реабилитации и восстановительного лечения, чтобы вернуться к обычной жизни. Все прибывшие в ближайшее время смогут воссоединиться со своими семьями.