Вагенкнехт призвала вывести немецкие войска из Литвы

21 мая депутат Госдумы и генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев призвал подготовить армию и население России к вероятной масштабной войне с европейскими странами. Он выразил мнение, что России нужно настроить военно-промышленный комплекс на создание и внедрение инновационных образцов техники и вооружений, а также на улучшение уже имеющегося оружия.