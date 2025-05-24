Германии необходимо вывести с территории Литвы бригаду бундесвера, которая находится на границе страны с Россией. Об этом в субботу, 24 мая, заявила лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Сара Вагенкнехт.
— Мы требуем вывода бундесвера из Литвы. Это было бы гораздо разумнее, чем введение очередного пакета санкций против России, — подчеркнула политик.
Вагенкнехт добавила, что за инфраструктуру для немецкой бригады бундесверу, страдающему от нехватки личного состава и денежных средств, придется заплатить сотни миллионов евро, и она станет «сжиганием средств налогоплательщиков».
По словам лидера немецкой партии, факт присутствия немецких военнослужащих непосредственно на границе с Россией является «полным игнорированием истории» и не служит вкладом в достижение мира. Вагенкнехт подчеркнула, что вместо «спирали эскалации» Германии стоит «развернуться к миру» и наладить отношения с Москвой, передает газета Berliner Zeitung.
21 мая депутат Госдумы и генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев призвал подготовить армию и население России к вероятной масштабной войне с европейскими странами. Он выразил мнение, что России нужно настроить военно-промышленный комплекс на создание и внедрение инновационных образцов техники и вооружений, а также на улучшение уже имеющегося оружия.