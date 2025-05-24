Росприроднадзор готовит иски к владельцам затонувших в Чёрном море танкеров

Ещё в начале апреля обе компании были обязаны выплатить почти 85 миллиардов рублей за экологический вред, причинённый утечкой мазута. Однако, как отметила Радионова, срок на добровольное возмещение ущерба истекает на этой неделе, и пока от нарушителей не поступило никаких ответов.