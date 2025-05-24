Росприроднадзор готовит иски к владельцам затонувших в Чёрном море танкеров

Ещё в начале апреля обе компании были обязаны выплатить почти 85 миллиардов рублей за экологический вред, причинённый утечкой мазута. Однако, как отметила Радионова, срок на добровольное возмещение ущерба истекает на этой неделе, и пока от нарушителей не поступило никаких ответов.
«Не забывайте про почтовую пересылку. Каждый нарушитель имеет право на несколько дополнительных дней, пока идёт почта. Наше первое письмо пришло 18 апреля, а второе — 22-го. Поэтому на следующей неделе мы будем предъявлять оба иска одновременно», — пояснила она РИА «Новости».
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