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Росприроднадзор готовит иски к владельцам затонувших в Чёрном море танкеров

Росприроднадзор готовит иски против владельцев затонувших в Чёрном море танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Причиной стали неуплаченные компенсации за нанесённый ущерб экологии. Об этом сообщила глава ведомства Светлана Радионова на Невском международном экологическом конгрессе.

Источник: Life.ru

Ещё в начале апреля обе компании были обязаны выплатить почти 85 миллиардов рублей за экологический вред, причинённый утечкой мазута. Однако, как отметила Радионова, срок на добровольное возмещение ущерба истекает на этой неделе, и пока от нарушителей не поступило никаких ответов.

«Не забывайте про почтовую пересылку. Каждый нарушитель имеет право на несколько дополнительных дней, пока идёт почта. Наше первое письмо пришло 18 апреля, а второе — 22-го. Поэтому на следующей неделе мы будем предъявлять оба иска одновременно», — пояснила она РИА «Новости».

Ранее Роспотребнадзор объявил о начале курортного сезона на Чёрном море с двумя исключениями. В Анапе этим летом отдохнуть не получится.