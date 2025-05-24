МВД РФ предложило ввести тотальный запрет на кредиты

В МВД России обсуждается возможность введения запрета на кредиты для россиян для защиты от мошенников. Об этом в субботу, 24 мая, заявил заместитель начальника Следственного департамента ведомства Данил Филиппов.
— У нас уже много принято законов, которые позволяют гражданам самозапретить себе использование, например, кредита и так далее. Но у нас другая несколько концепция, мы предлагаем и на обсуждение это пытаемся ввести, значит, не самозапрет, а тотальный запрет и, так скажем, индивидуальную разблокировку, — отметил Филиппов на киберфестивале «Positive Hack Days».
Он добавил, что подобные меры россияне воспримут положительно, поскольку у МВД появится «возможность защитить всех». Кроме того, каждого желающего взять кредит будут консультировать и задавать определенные вопросы, чтобы убедиться, что он не передаст полученные средства злоумышленникам. По словам Филиппова, тотальная блокировка кредитов стала бы «серьезным ударом» по киберпреступности, передает РИА Новости.
25 апреля директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексей Волков сообщил, что российские банки стали отказывать 80 процентам россиян в оформлении кредитов. Он добавил, что чаще всего отрицательное решение получают те, чья долговая нагрузка составляет более 50 процентов от их дохода.