МВД РФ предложило ввести тотальный запрет на кредиты

— У нас уже много принято законов, которые позволяют гражданам самозапретить себе использование, например, кредита и так далее. Но у нас другая несколько концепция, мы предлагаем и на обсуждение это пытаемся ввести, значит, не самозапрет, а тотальный запрет и, так скажем, индивидуальную разблокировку, — отметил Филиппов на киберфестивале «Positive Hack Days».