Россиянам рассказали, кому и на сколько повысят пенсии с 1 июня

Для пенсионеров, которым оформлен уход, суммарная прибавка составит 10 221 рубль 70 копеек за счет дополнительной компенсационной выплаты в размере 1 314 рублей. При наличии на иждивении нетрудоспособных членов семьи предусмотрена доплата в размере 2 969 рублей 23 копеек за каждого иждивенца, но не более чем за троих.