Россиянам рассказали, кому и на сколько повысят пенсии с 1 июня

В России с 1 июня 2025 года вступают в силу изменения в пенсионном обеспечении для отдельных категорий граждан. Как сообщил агентству РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин, эти меры направлены на повышение уровня жизни наиболее уязвимых категорий пенсионеров.
Фиксированная часть страховой пенсии будет увеличена вдвое для граждан, достигших 80-летнего возраста в мае текущего года, а также для инвалидов I группы, если соответствующее заключение медико-социальной экспертизы получено в мае. Базовый размер фиксированной выплаты к страховой пенсии увеличится на 8 907 рублей 70 копеек ежемесячно.
Для пенсионеров, которым оформлен уход, суммарная прибавка составит 10 221 рубль 70 копеек за счет дополнительной компенсационной выплаты в размере 1 314 рублей. При наличии на иждивении нетрудоспособных членов семьи предусмотрена доплата в размере 2 969 рублей 23 копеек за каждого иждивенца, но не более чем за троих.
Все изменения производятся автоматически на основании данных из государственных информационных систем, без необходимости подачи дополнительных заявлений в Социальный фонд России. Увеличенные выплаты носят постоянный характер и будут производиться ежемесячно.
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