Москвичей предупредили об активизации насекомых

Тёплая погода и раннее наступление климатического лета спровоцировали массовое появление насекомых в Москве. Об этом РИА Новости сообщил Сергей Бурмистров, начальник управления охраны и мониторинга объектов животного мира столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что метеорологическое лето в столице началось на четыре дня раньше обычного — среднесуточная температура превысила +15°C.
Бурмистров отметил, что в городе наблюдается активность насекомых, а именно — рои мошек — это скопления самцов, ожидающих появления самок в подходящих для размножения зонах. Первые стабильно тёплые дни и ночи стали причиной их массового вылета, — пояснил он.
Бурмистров добавил, что насекомые исчезнут при усилении ветра: даже умеренные порывы делают мошку неспособной удерживаться в воздухе.
Ранее сообщалось, что женщина едва не лишилась ноги после укуса мошки в Подмосковье.