Москвичей предупредили об активизации насекомых

Бурмистров отметил, что в городе наблюдается активность насекомых, а именно — рои мошек — это скопления самцов, ожидающих появления самок в подходящих для размножения зонах. Первые стабильно тёплые дни и ночи стали причиной их массового вылета, — пояснил он.