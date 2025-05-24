В Госдуме рассказали о повышении пенсий с июня

Дополнительные выплаты могут быть увеличены, если у пенсионера есть нетрудоспособные иждивенцы — например, несовершеннолетние внуки или дети-инвалиды. В этом случае к пенсии доплачивается по 2 969 рублей 23 копейки за каждого иждивенца, но не более чем за троих. Говырин подчеркнул, что все выплаты назначаются на постоянной основе и производятся ежемесячно. При этом перерасчет происходит автоматически на основании данных из государственных реестров, и пенсионерам не требуется обращаться в Социальный фонд России для получения увеличенной выплаты.