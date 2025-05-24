Авиакатастрофа вблизи Сан-Диего: что известно о числе жертв

В четверг, 22 мая, вблизи американского Сан-Диего произошла смертельная авиакатастрофа. Рейс оказался судьбоносным для каждого пассажира. На борту частного самолета Cessna 550, по предварительной оценке, находилось шесть человек. Все пассажиры погибли. Такими данными располагает Дэн Бейкер, следователь Национального совета по безопасности на транспорте. Он проинформировал о случившемся в пятницу, 23 мая, в ходе брифинга.