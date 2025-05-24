Авиакатастрофа вблизи Сан-Диего: что известно о числе жертв

В четверг, 22 мая, вблизи американского Сан-Диего произошла смертельная авиакатастрофа. Рейс оказался судьбоносным для каждого пассажира. На борту частного самолета Cessna 550, по предварительной оценке, находилось шесть человек. Все пассажиры погибли. Такими данными располагает Дэн Бейкер, следователь Национального совета по безопасности на транспорте. Он проинформировал о случившемся в пятницу, 23 мая, в ходе брифинга.
Отмечается, что самолет потерпел крушение в ночь на 22 мая по местному времени. В настоящий момент Национальный совет по безопасности на транспорте и Федеральное управление гражданской авиации проводят расследование причин катастрофы.
«Пилот и пассажиры оказались смертельно ранены», — оповестил Дэн Бейкер.
По уточнению, в авиакатастрофе погиб бывший барабанщик металкор-группы Devil Wears Prada Дэниэл Уильямс. Кроме того, на борту находился сооснователь музыкального агентства Sound Talent Group Дэйв Шапиро.