Врач рассказал, чем опасно купание в мае

«Тепло в мае очень обманчиво. Как бы не было бы жарко, вода еще не успевает прогреться и можно легко получить переохлаждение. Даже непродолжительное нахождение неподготовленного человека в холодной воде может спровоцировать заболевания мочеполовой системы, органов дыхания. Опасность заключается и в том, что человек сам может не распознать начинающееся переохлаждение. Первые признаки переохлаждения — синеющий цвет губ и гусиная кожа. Купание в холодной воде может оказывать различное влияние на организм, включая эндокринную систему. Сильный холод — это всегда стресс для организма, а значит он может вызвать выброс кортизола, что при частом повторении может привести к дисбалансу в гормональной системе. Вообще нашей эндокринной системе отводится такая функция, как терморегуляция, и при воздействии холода у некоторых людей может быть спровоцирован больший выброс гормонов», — рассказал Тяжельников.