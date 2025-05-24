Власти Британии проверяют возможную причастность России к поджогу дома Стармера

Лондонская полиция ранее объявила о задержании двух подозреваемых: 21-летнего украинца Романа Лавриновича и 26-летнего румына Станислава Карпюка. Оба мужчины обвиняются в поджоге резиденции британского премьер-министра. В понедельник правоохранительные органы сообщили о задержании третьего фигуранта дела, который оказался ещё одним гражданином Украины.