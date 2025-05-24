Раскрыто, сколько можно сэкономить на отказе от ненужных услуг ЖКХ

По его словам, в квитанции за ЖКУ могут встречаться дополнительные услуги, которые могут быть навязаны или даже незаконны. К примеру, видеонаблюдение или консьержа необходимо согласовывать на общем собрании жильцов. Без этого управляющая компания не вправе включать такие расходы в платежки.