Раскрыто, сколько можно сэкономить на отказе от ненужных услуг ЖКХ

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Россияне могут отказаться от радиоточки, общедомовой антенны, страховки жилья, консьержа и видеонаблюдения и сэкономить 15—30% от ежемесячного платежа за жилищно-коммунальные услуги. Об этом агентству «Прайм» рассказал общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.
По его словам, в квитанции за ЖКУ могут встречаться дополнительные услуги, которые могут быть навязаны или даже незаконны. К примеру, видеонаблюдение или консьержа необходимо согласовывать на общем собрании жильцов. Без этого управляющая компания не вправе включать такие расходы в платежки.
«Многие жильцы не знают, что могут отказаться от радиоточки, общедомовой антенны и страховки жилья. Для этого достаточно направить письменное заявление в УК или напрямую поставщику услуги», — говорит Бондарь.
Если отказаться от ненужных услуг, можно сэкономить 15−30% от ежемесячного платежа. В частности, отказ от радиоточки сохранит от 50 до 150 рублей ежемесячно, от общедомовой антенны — 100−300 рублей. При отказе от страховки жилья получится сэкономить 200−500 рублей каждый месяц, а от видеонаблюдения или консьерж-сервиса — 300 и более рублей.