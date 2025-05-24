FT: Британия ищет связь между Россией и поджог дома премьера Стармера

13 мая лондонская полиция задержала 21-летнего подозреваемого в серии поджогов, включая пожар в доме, принадлежащем Киру Стармеру. Возгорание повредило входную дверь дома британского премьер-министра на Каунтесс-роуд на севере столицы Великобритании. В этом доме Стармер жил около 20 лет до переезда на Даунинг-стрит, а в текущий момент сдает его в аренду.