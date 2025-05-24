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FT: Британия ищет связь между Россией и поджог дома премьера Стармера

Власти Великобритании расследуют возможную причастность российской стороны к поджогам недвижимости премьер-министра страны Кира Стармера. Об этом в субботу, 24 мая, сообщила газета Financial Times со ссылкой на неназванные высокопоставленные источники в британском правительстве.

Власти Великобритании расследуют возможную причастность российской стороны к поджогам недвижимости премьер-министра страны Кира Стармера. Об этом в субботу, 24 мая, сообщила газета Financial Times со ссылкой на неназванные высокопоставленные источники в британском правительстве.

— Британские чиновники из сферы безопасности расследуют, была ли Россия вовлечена в поджоги собственности, связанной со Стармером, — говорится в материале.

По данным журналистов, британские чиновники рассматривают, могли ли «лица в России» нанять подозреваемых для поджога дома Стармера, передает газета.

13 мая лондонская полиция задержала 21-летнего подозреваемого в серии поджогов, включая пожар в доме, принадлежащем Киру Стармеру. Возгорание повредило входную дверь дома британского премьер-министра на Каунтесс-роуд на севере столицы Великобритании. В этом доме Стармер жил около 20 лет до переезда на Даунинг-стрит, а в текущий момент сдает его в аренду.

15 мая полиция Лондона предъявила обвинения в поджоге недвижимости Стармера 21-летнему гражданину Украины Роману Лавриновичу.