FT: Британия ищет связь между Россией и поджог дома премьера Стармера

Власти Великобритании расследуют возможную причастность российской стороны к поджогам недвижимости премьер-министра страны Кира Стармера. Об этом в субботу, 24 мая, сообщила газета Financial Times со ссылкой на неназванные высокопоставленные источники в британском правительстве.
— Британские чиновники из сферы безопасности расследуют, была ли Россия вовлечена в поджоги собственности, связанной со Стармером, — говорится в материале.
По данным журналистов, британские чиновники рассматривают, могли ли «лица в России» нанять подозреваемых для поджога дома Стармера, передает газета.
13 мая лондонская полиция задержала 21-летнего подозреваемого в серии поджогов, включая пожар в доме, принадлежащем Киру Стармеру. Возгорание повредило входную дверь дома британского премьер-министра на Каунтесс-роуд на севере столицы Великобритании. В этом доме Стармер жил около 20 лет до переезда на Даунинг-стрит, а в текущий момент сдает его в аренду.
15 мая полиция Лондона предъявила обвинения в поджоге недвижимости Стармера 21-летнему гражданину Украины Роману Лавриновичу.