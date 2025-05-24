«Пора домой»: Жена Овечкина показала, сколько вещей они везут в Россию

Напомним, что 6 апреля Овечкин поставил легендарный рекорд НХЛ в матче против «Нью-Йорк Айлендерс. Он забил 895 шайб, что позволило россиянину обойти Уэйна Гретцки, на счету которого 894 гола. “Вашингтон” вышел в плей-офф, однако проиграл “Каролине” с Андреем Свечниковым во втором раунде.