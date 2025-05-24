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«Пора домой»: Жена Овечкина показала, сколько вещей они везут в Россию

Капитан и нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин с женой, судя по всему, летят домой в Россию. К такому выводу пришли фанаты на основе видео из аэропорта, которое выложила супруга хоккеиста Анастасия Шубская.

Источник: Life.ru

Жена Овечкина показала чемоданы в аэропорту. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / nastyashubskaya.

На записи видно красные сумки с логотипом «Вашингтона», которые заняли несколько тележек. Также Анастасия с иронией написала, что они, «как всегда, летят налегке». Фоном к треку звучит песня Сектора Газа «Пора домой».

Напомним, что 6 апреля Овечкин поставил легендарный рекорд НХЛ в матче против «Нью-Йорк Айлендерс. Он забил 895 шайб, что позволило россиянину обойти Уэйна Гретцки, на счету которого 894 гола. “Вашингтон” вышел в плей-офф, однако проиграл “Каролине” с Андреем Свечниковым во втором раунде.