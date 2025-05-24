«Пора домой»: Жена Овечкина показала, сколько вещей они везут в Россию

Жена Овечкина показала чемоданы в аэропорту. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / nastyashubskaya.
На записи видно красные сумки с логотипом «Вашингтона», которые заняли несколько тележек. Также Анастасия с иронией написала, что они, «как всегда, летят налегке». Фоном к треку звучит песня Сектора Газа «Пора домой».
Напомним, что 6 апреля Овечкин поставил легендарный рекорд НХЛ в матче против «Нью-Йорк Айлендерс. Он забил 895 шайб, что позволило россиянину обойти Уэйна Гретцки, на счету которого 894 гола. “Вашингтон” вышел в плей-офф, однако проиграл “Каролине” с Андреем Свечниковым во втором раунде.