Хинштейн заявил, что освобожденные куряне будут обеспечены всем необходимым

Ранее уполномоченная по правам человека РФ Татьяна Москалькова заявляла, что после переговоров России и Украины в Стамбуле начался «небывалый по масштабам» обмен пленными, первыми в РФ из украинского плена вернулись куряне и политзаключенные. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн также сообщил, что еще 20 жителей Курской области возвращаются с территории Украины. Среди возвращенных граждан не было детей, в основном это были люди пенсионного возраста.